Легкий и быстрый рецепт рождественского гуся в фольге

Традиционные рецепты приготовления гуся – долгие, ведь мясо этой птицы довольно жесткое. Возиться с ним приходится изрядно. Но какой рождественский стол без гуся. Вот вам простой и быстрый рецепт.
Для приготовления потребуется:
- гусь
- 5-6 яблок
- лимон
- базилик и другая зелень
- белое полусладкое вино
- специи.
Что делать:
Сначала тщательно очистите и промойте тушку птицы, обсушите бумажным полотенцем. Промойте яблоки, лимон и зелень. Гуся натрите солью, специями и базиликом. Внутрь тушки плотно положите яблоки и лимон, нарезанный кусочками. Сбрызните все белым вином и зашейте.
Тщательно заверните гуся в фольгу, тоже сбрызнутую вином. Разогрейте духовку до 170 градусов и отправляйте туда птичку на 1,5 часа. Потом раскройте фольгу, чтобы гусь подрумянился, и оставьте в духовке еще на полчаса.
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