Турист из России погиб на горнолыжном курорте в Грузии

Российский турист попал под лавину в горах Грузии и погиб, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МВД страны.
"Турист найден мертвым. К поисковым работам были подключены спасательные службы компании по развитию горнолыжных курортов Минэкономики. По делу начато расследование", – сказано в сообщении.
ЧП произошло на грузинском горнолыжном курорте Гудаури. Турист пропал 5 января, его тело искали более суток.
Комментарии
Сколько в Росси за эти "дни дикого запоя" зарублено топором, убитых скалкой, добитых кочергой, не говоря уже об "морозках" и жертвах от "синьки" ?
Семейный отдых
Да и не только в праздники. Ежедневно .
Ехал бы в шерегеш жив бы был
не факт, там тоже мрут, не давно сноубордист в пухляке задохнулся
- гость -
Ехал бы в шерегеш жив бы был
Если бы доехал.
6.01.2020 17:35
- гость -
Ехал бы в шерегеш жив бы был
ага, на том самом автобусе
Замерз бы в дороге