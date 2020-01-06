Турист из России погиб на горнолыжном курорте в Грузии

Российский турист попал под лавину в горах Грузии и погиб, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МВД страны.
"Турист найден мертвым. К поисковым работам были подключены спасательные службы компании по развитию горнолыжных курортов Минэкономики. По делу начато расследование", – сказано в сообщении.
ЧП произошло на грузинском горнолыжном курорте Гудаури. Турист пропал 5 января, его тело искали более суток.
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Сколько в Росси за эти "дни дикого запоя" зарублено топором, убитых скалкой, добитых кочергой, не говоря уже об "морозках" и жертвах от "синьки" ?
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