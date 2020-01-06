Памятник Бандере хотят установить на Украине рядом с российской границей

Памятник лидеру экстремистской организации, запрещенной в России, Степану Бандере хотят установить в украинском Конотопе в 40 километрах от границы с РФ, заявил в Facebook мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
"Посоветовавшись с мэром Конотопа Артемом Семинихиным, мы приняли решение установить там памятник. К сожалению, там нет улицы Степана Бандеры, не хватило двух голосов для переименования (…). Нам не все равно, под каким памятников встречаться, на каком языке говорить и в какую церковь ходить", – цитирует его РИА "Новости".
Он также рассказал, что монумент хотят установить лицом к российской границе, чтобы "Бандера смотрел на Кремль".
Напомним, Степан Бандера (1909-1959) был лидером Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии. Эта организация признана в России экстремистской и запрещена. На ее счету тысячи зверских убийств, в том числе массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году.
Комментарии
Турки когда захватили северный Кипр в знак патриотизма на склоне горы обращенной в сторону Кипра выложили огромный турецкий флаг. И стали возить
к флагу туристов. Киприоты пошли дальше. На своей границе на против турецкой стороны с флагом они выстроили огромный свинокомплекс. А по скольку преобладающее направление ветра в турецкую сторону то туристы стали отказываться ездить к этому флагу))).
Надо помогать Украине . Белоруссию гробить.
Тогда уж Сталина... Отличный троллинг выйдет...
Помнится, когда китайцы выставили на границе огромный портрет Мао, наши погранцы напротив нарисовали огромную Ж...Портрет убрли сразу. А вообще-то кто-то, глядя на всю эту пургу, ещё будет утверждать, что анекдоты про хохлов несправедливы?
Свинокомплекс - зачёт!
А в Литве сегодня пенсию по старости сделали 377 ненавистных Нам евро.Фууу
Солдатам нужно кушать, так что свинокомплекс близлежащих боеспособных частей не будет лишним, ну и денежное довольствие золотой монетой
А на Украине пенсия 100 ненавистных евро
А нам пенсии не видать
А я в барнауле живу и пенсию имею больше 377 евро. А живущих на Украине жалко и русских и хохлов, но сами виноваты- в Европу захотели!