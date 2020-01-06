Автобус с 40 пассажирами из Бийска сломался на трассе до Шерегеша

Фото: пресс-служба МВД Кемеровской области
Автобус с 40 пассажирами, следовавший из Бийска в Новокузнецк, сломался на трассе, пришлось вызывать спасателей и полицию, сообщает пресс-служба МВД по Кемеровской области.
ЧП произошло в районе 200 километра автодороги Бийск – Мартыново – Кузедеево — Новокузнецк 5 января.
"В отдел МВД России по Новокузнецкому району из единой диспетчерской службы поступил сигнал о том, что сломался междугородний автобус и его водителю и пассажирам требуется помощь. На место прибыли сотрудники ГИБДД и МЧС. Полицейские выяснили, что у транспортного средства, следовавшего из города Бийск Алтайского края в кузбасский поселок Шерегеш, в пути оказалась неисправна топливная система", – уточнили в ведомстве.
40 пассажиров пришлось отправлять в пункт назначения попутным транспортом. Сломанный автобус завели только после ремонта.
Комментарии
Уберите рухлядь
из Бийске до Шорегеша
С хозяина развалюхи высчитают расходы на спасение?
Надо высчитывать. Оборзели твари.
водитель частный - выбор опасный...или, о боже!!! правда это был не частник?