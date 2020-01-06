Бизнесмен ехал с рыбалки на чужом "Крузере" и насмерть сбил 17-летнюю сибирячку

Бизнесмен из Улан-Удэ Г. Пилосян насмерть сбил 17-летнюю девушку, когда ехал с рыбалки на чужом автомобиле, сообщает пресс-служба бурятского Следкома.
"5 января 2020 года около 18 часов Пилосян, управляя автомобилем своего знакомого марки Toyota Land Cruiser Prado, возвращался с подледной рыбалки на озере Котокель в город Улан-Удэ. Возле села Батурино Прибайкальского района Республики Бурятия водитель на большой скорости сбил 17-летнюю девушку, переходившую проезжую часть, после чего с места ДТП скрылся, но спустя несколько часов сам явился в местный отдел полиции", – уточнили в ведомстве.
Девушка от полученных повреждений скончалась на месте.
Против бизнесмена завели уголовное дело статье "Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшем причинение смерти человеку, соединённое с оставлением места происшествия".
Своей вины он не отрицает. По предварительным данным, мужчина был трезв.
Комментарии
на чудом автомобиле
Редакция вторая подряд новость и ОШИБКИ. ВЫ САМИ ТО ЧИТАЕТЕ ТЕКСТЫ !!!!?????