Опасности подтопления нет. Власти Барнаула ответили на призыв жителей о вывозе снега

Администрация Барнаула прокомментировала amic.ru сообщение в соцсетях о просьбах жителей поселка Борзовая Заимка не складировать рядом с ними вывезенный из города снег.
Речь о видео, где местные жители призывают власти города прекратить вывоз снега на территорию бывшей воинской части. Они опасаются, что весной во время таяния снега поселок подтопит.
"Место снегоотвала, расположенное по адресу ул. Вечерняя, 51 ( территория бывшей войсковой части), утверждено постановлением администрации города. Вывоз снега на данную территорию ведется на протяжении нескольких лет. Подтопления поселка Борзовая Заимка талыми водами со снегоотвала не фиксировались", – уточнили в администрации.
И добавили, что это место было согласовано с Роспотребнадзором и Министерством природных ресурсов Алтайского края.
С приходом холодов на эту площадку будут вывозить меньше. Дело в том, что там складируют снег, потому что все основные снегоотвалы заполнены почти на 100%. Формировать второй ярус на них не дает погода – техника проваливается.
Комментарии
Это стихия. Возить хоть куда.
Взяли бы для столицы Алт края закупили пару машин по топке снега. Говорят в Новосибе есть такие.