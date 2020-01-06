Крым побил рекорд по числу туристов

Более 7,4 млн туристов отдохнули в Крыму за 2019 год, сообщил глава республики Сергей Аксенов в фейсбуке. Этот показатель снова бьет все постсоветские рекорды.
"Коротко о туристических итогах 2019 года. За год в Крыму отдохнуло 7,43 миллиона туристов. Это на 9,3% выше показателя 2018 года. 57% гостей прибыли на полуостров по Крымскому мосту, в том числе более 6 тысяч – поездами по открытому в конце года железнодорожному пути. Всего же по мосту по направлению в Крым проехало более 2,5 миллионов автотранспортных средств", — написал он.
Большинство иностранных туристов — жители Украины (около 1,1 млн человек). Аксенов призвал считать это "своего рода народным голосованием граждан соседней страны по вопросу признания российского статуса Крыма – ведь к "оккупантам" в гости не ездят".
Пятая часть туристов приехали из Беларуси, 11% – из Казахстана, 7% – из Германии, по 4% – из Узбекистана и Армении, 3 и 2% соответственно – из Эстонии и Азербайджана. В Крыму в 2019 году отдыхали также жители Швеции, Финляндии, Китая, США, Грузии, Латвии, Таиланда, Испании и других государств.
А ещё глава региона заверил, что вся статистика тщательно проверяется и сопоставляется, в том числе с информацией о налоговых поступлениях в бюджет республики.
"Понятно, что есть еще и теневой сектор, который не попадает в статистику. Но в целом приведенные выше цифры дают объективную картину, которая позволяет судить об изменениях в динамике турпотока и выстраивать работу отрасли с учетом этих изменений", — подчеркнул он.
Комментарии