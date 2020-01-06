Россия ввела запрет на поставку мандаринов и апельсинов из Китая

Россельхознадзор ввел с 6 января 2020 года ограничения на поставки цитрусовых из Китая. Соответствующий документ был принят 30 декабря прошлого года из-за обнаружения в этой продукции карантинных вредных организмов.
Дата снятия запрета пока не определена. Ввоз цитрусовых из Китая станет возможным после того, как эта страна примет меры по обеспечению соответствия российским фитосанитарным требованиям.
В 2019 году из Поднебесной в РФ было завезено 151,2 тысячи тонн цитрусовых. Российские специалисты неоднократно выявляли опасные карантинные объекты.
Напомним, в августе Россия запретила импорт из Китая персиков и яблок.
Комментарии
Не от стегнули.