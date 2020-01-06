Канцлер Германии Меркель приедет в Москву на встречу с Путиным

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Москву 11 января на встречу с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.
Это будет рабочий визит и состоится он по приглашению главы РФ.
Лидеры двух стран обсудят "актуальные темы международной повестки дня, в том числе ситуацию в Сирии, Ливии, эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате американского авиаудара по аэропорту Багдада 3 января".
Также в повестке вопросы урегулирования внутриукраинского конфликта в контексте реализации минского "Комплекса мер" от 2015 года и договоренностей, достигнутых на саммите в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года в Париже, уточнили в Кремле.
Напомним, 3 января Пентагон сообщил об операции, в которой был убит командующий иранскими силами специального назначения "Аль-Кудс" генерал Касем Сулеймани.
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