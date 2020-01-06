Шесть человек пострадали в ДТП на алтайской трассе. Среди них есть дети

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в Первомайском районе Алтайского края. Пострадало шесть человек, в том числе трое детей, сообщает ТАСС.
"По предварительной информации, водитель на Chevrolet Lanos не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Honda Fit. В результате столкновения оба водителя пострадали, они госпитализированы", – сказали агентству в пресс-службе краевого МВД.
ДТП произошло в 11:40 на пятом километре трассы Повалиха – Первомайское – Журавлиха – Шатуново.
Пассажиры Chevrolet, по предварительной информации – женщина и трое несовершеннолетних детей, доставлены в больницы Барнаула с переломами.
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