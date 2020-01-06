Около 200 человек пришли проститься с умершим от рака онкологом Павленко

Фото: "Невские новости"/nevnov.ru
Около 200 человек пришли проститься с хирургом-онкологом Андреем Павленко, который после двух лет борьбы с болезнью скончался 5 января. Подробности сообщает издание "Невские новости".
Отпевание и прощание состоялось в понедельник, 6 января, в Спасо-Преображенском соборе, в Санкт-Петербурге. А похоронили его на Киновеевском кладбище.
Андрей Павленко работал в Клинике высоких медицинских технологий имени Пирогова. В марте 2018 года у него обнаружили рак желудка. Он продолжил работу, лечился сам, организовал фонд по борьбе с раком, выступал на публичных мероприятиях и активно давал советы в своем блоге.
В начале 2020 года Павленко выложил свой последний пост, где призвал больных раком никогда не опускать руки и продолжать борьбу.
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