Президент Путин встретил Рождество в Петербурге третий раз подряд

Президент России Владимир Путин встретил Рождество в Санкт-Петербурге третий раз подряд.
Как сообщает сайт Кремля, в этом году российский лидер встретил праздник в Спасо-Преображенском соборе. Вместе с ним на службе присутствовал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Божественную литургию отслужил настоятель собора Николай Брындин.
В Спасо-Преображенском соборе Путин уже встречал Рождество в 2019 году, а также в 2012 году, будучи премьер-министром. Тогда же президент рассказал журналистам, что в младенчестве был крещен в этом соборе.
На службу президент пришел в красивом и теплом белом свитере с белыми пуговицами. В течение более чем получаса президент вместе с другими верующими принимал участие в ночной божественной литургии, после чего кратко пообщался с настоятелем собора Николаем Брындиным и вручил ему в подарок икону.
Сам президент также пришел не с пустыми руками и подарил икону Казанской Божией Матери.
Комментарии
Не сидится брошенке дома
А зачем нам,гражданам России знать о хождениях и молениях "царя" в храмах и церквях?.Это не относится к выполнению их должностных обязанностей.. Ведь положа руку на сердце,признаемся себе,что большинство россиян не верят этому показушному фарисейству.Ну, как может быть верующим чекист?.
Говорят, что до того как наша страна стала вотчиной священников и экстрасенсов.
Она была страной учёных и космонавтов.
Но я гоню от себя эти мысли
Она была страной учёных и космонавтов.
Но я гоню от себя эти мысли
Эта цивилизация безвозвратно утеряна
Она была страной учёных и космонавтов.
Но я гоню от себя эти мысли
Эта цивилизация безвозвратно утеряна
путин со свечкой. Что может быть нелепее?.. Ну разве что путин на коньках с клюшкой и или с голой жопой (простите торсом)...
кто бы сомневался, что трольчатина вылезет порезвиться
"Она была страной учёных и космонавтов.
Но я гоню от себя эти мысли" - это о США?
Столько было учОных, что чертеж ракетных двигателей записали на дискетку, а она не читается ))
7.01.2020 10:44
Пионер
Она была страной учёных и космонавтов.
Но я гоню от себя эти мысли
И щас этого добра - как у дурака махорки и "Павликов Морозовых" как дерьма...
7.01.2020 10:48
- гость -
кто бы сомневался, что трольчатина вылезет порезвиться
Ты хто, маевский? Любовник Мая Абрикосова?
Предал идеи своего учителя и вождя, может поэтому страна теряет созданную коммунистами экономику, но опускается в нищету и средневековье?!
Ну всё, осталось путину только в "Битве экстрасенсов " поучаствовать амфоры , хоккей, церкви, дельтоплан в прошлом
Ну всё, осталось путину только в "Битве экстрасенсов " поучаствовать амфоры , хоккей, церкви, дельтоплан в прошлом
Много еще проектов. В принципе, может поучаствовать в адаптации Холостяк, Танцы. Песни. в Дом 2 вообще бы всех порвал, но из тв формата, пока только смехопанорама подходит.
В гостях у сказки то периодически проводят
Бронижелет под нелепым свитером
зачем? там прихожане в звании не ниже майора
молодец