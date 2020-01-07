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Новости

Президент Путин встретил Рождество в Петербурге третий раз подряд

, ИА "Амител"
Путин передал собору Петербурга икону Божией Матери "Тихвинская"
Фото: РИА 'Новости'

Фото: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин встретил Рождество в Санкт-Петербурге третий раз подряд. 

Как сообщает сайт Кремля, в этом году российский лидер встретил праздник в Спасо-Преображенском соборе. Вместе с ним на службе присутствовал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Божественную литургию отслужил настоятель собора Николай Брындин.

В Спасо-Преображенском соборе Путин уже встречал Рождество в 2019 году, а также в 2012 году, будучи премьер-министром. Тогда же президент рассказал журналистам, что в младенчестве был крещен в этом соборе.

На службу президент пришел в красивом и теплом белом свитере с белыми пуговицами. В течение более чем получаса президент вместе с другими верующими принимал участие в ночной божественной литургии, после чего кратко пообщался с настоятелем собора Николаем Брындиным и вручил ему в подарок икону.

Сам президент также пришел не с пустыми руками и подарил икону Казанской Божией Матери.


Комментарии

7.01.2020 09:55
- гость -

Не сидится брошенке дома

7.01.2020 10:16
- гость -

А зачем нам,гражданам России знать о хождениях и молениях "царя" в храмах и церквях?.Это не относится к выполнению их должностных обязанностей.. Ведь положа руку на сердце,признаемся себе,что большинство россиян не верят этому показушному фарисейству.Ну, как может быть верующим чекист?.

7.01.2020 10:27
iOne

Говорят, что до того как наша страна стала вотчиной священников и экстрасенсов.
Она была страной учёных и космонавтов.
Но я гоню от себя эти мысли

7.01.2020 10:44
Пионер

Она была страной учёных и космонавтов.
Но я гоню от себя эти мысли

Эта цивилизация безвозвратно утеряна

7.01.2020 10:44
Пионер

Она была страной учёных и космонавтов.
Но я гоню от себя эти мысли

Эта цивилизация безвозвратно утеряна

7.01.2020 10:47
- гость -

путин со свечкой. Что может быть нелепее?.. Ну разве что путин на коньках с клюшкой и или с голой жопой (простите торсом)...

7.01.2020 10:48
- гость -

кто бы сомневался, что трольчатина вылезет порезвиться

7.01.2020 10:50
- гость -

"Она была страной учёных и космонавтов.
Но я гоню от себя эти мысли" - это о США?
Столько было учОных, что чертеж ракетных двигателей записали на дискетку, а она не читается ))

7.01.2020 10:50
- гость -

7.01.2020 10:44
Пионер
Она была страной учёных и космонавтов.
Но я гоню от себя эти мысли

И щас этого добра - как у дурака махорки и "Павликов Морозовых" как дерьма...

7.01.2020 10:50
- гость -


7.01.2020 10:48
- гость -
кто бы сомневался, что трольчатина вылезет порезвиться

Ты хто, маевский? Любовник Мая Абрикосова?

7.01.2020 10:53
- гость -

Предал идеи своего учителя и вождя, может поэтому страна теряет созданную коммунистами экономику, но опускается в нищету и средневековье?!

7.01.2020 10:57
- гость -

Ну всё, осталось путину только в "Битве экстрасенсов " поучаствовать амфоры , хоккей, церкви, дельтоплан в прошлом

7.01.2020 11:01
Пионер

Ну всё, осталось путину только в "Битве экстрасенсов " поучаствовать амфоры , хоккей, церкви, дельтоплан в прошлом

Много еще проектов. В принципе, может поучаствовать в адаптации Холостяк, Танцы. Песни. в Дом 2 вообще бы всех порвал, но из тв формата, пока только смехопанорама подходит.

7.01.2020 11:17
- гость -

В гостях у сказки то периодически проводят

7.01.2020 11:22
Петух с докуч

Бронижелет под нелепым свитером

7.01.2020 11:44
петуху с докучайки

зачем? там прихожане в звании не ниже майора

7.01.2020 11:57
точный

молодец

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