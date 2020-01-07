Томенко на Рождество сходил в храм с двумя замами и кандидатом в мэры Барнаула

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в главной рождественской службе в Покровском Кафедральном соборе в Барнауле. Об этом он написал на своей странице в соцсетях. Службу проводил лично митрополит Сергий. Вместе с Томенко в храм в ночь на 7 января пришли два его заместителя – Виктор Снесарь и Денис Губин. Также на службе появился и.о. главы Барнаула Вячеслав Франк, который является главным фаворитом на эту должность.
По окончанию богослужения Сергий поздравил всех с праздником и обратился к молящимся с архипастырским словом.
"Дорогие земляки! Поздравляю вас с Рождеством Христовым! Более тысячи лет отмечают этот праздник в России. Сегодня в числе сотен барнаульцев участвовал в Рождественской службе в Покровском соборе. Для меня это не только причастность к истории и традициям. Праздник напоминает о непреходящих духовных ценностях – бескорыстии, умении делиться душевным теплом, прощать и забывать обиды. Пусть Рождество наполнит каждого из нас чувством доброты и милосердия, желанием стать нравственно лучше. Пусть праздник укрепит наши силы и веру в лучшее! Тихого вам, спокойного и счастливого Рождества!" – написал на своей странице в Instagram Виктор Томенко.
Дорогие земляки! Поздравляю вас с Рождеством Христовым! Более тысячи лет отмечают этот праздник в России. Сегодня в числе сотен барнаульцев участвовал в Рождественской службе в Покровском соборе. Для меня это не только причастность к истории и традициям. Праздник напоминает о непреходящих духовных ценностях — бескорыстии, умении делиться душевным теплом, прощать и забывать обиды. Пусть Рождество наполнит каждого из нас чувством доброты и милосердия, желанием стать нравственно лучше. Пусть праздник укрепит наши силы и веру в лучшее! Тихого вам, спокойного и счастливого Рождества! #АлтайскийКрай #РождествоХристово
Комментарии
Кандидат в мэры город от снега очистить не может
Губер себя компрометирует ...
Сказочные...
Все видели как устранялись последствия снегопада под и.о. Франк. Такому не то что город, студотряд давать нельзя
Я может чего путают.
Но ёлка в церкви это разве нормально???
Пиктограммы скоро на полу рисовать будут по-ходу
Вас бьют, грабят, а вы прощайте. Можете вторую щеку подставить. Это так удобно правящему классу.
Спасибо большое за поздравление!
И за дороги почищенные спасибо !
Под своими жоповозками у дома снег уберите.