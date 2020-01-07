Медведев выделил 650 миллионов на противотуберкулезный диспансер в Новоалтайске

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, утверждающее распределение более 95 млрд рублей субсидий на строительство объектов здравоохранения. В список объектов попал и Алтайский противотуберкулезный диспансер, который уже несколько лет строят в Новоалтайске. На завершение работ выделили 650 миллионов рублей, которые будут распределены на два ближайших года.
Как следует из документа, в бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в рамках указанной госпрограммы предусмотрены бюджетные ассигнования на софинансирование капитальных вложений в объекты здравоохранения в 46 регионах.
В медучреждении Новоалтайска будет 250 коек. Будущий противотуберкулезный диспансер – это восьмиэтажное здание, где будет терапевтическое и хирургические отделения, реанимация, административно-диагностический корпус, отделения для хронических больных и больных ВИЧ; патологоанатомический корпус, газовая котельная, прачечная и другие обслуживающие помещения.
Строительство противотуберкулезного диспансера в Новоалтайске началось в конце 2011 года. Работу лично курировал Александр Карлин, но для завершения строительства необходимо было более миллиарда рублей. Средств не хватало. Карлин обращался за помощью к полпреду в СФО Сергею Меняйло. Позже замминистра здравоохранения края Константин Гордеев признал, что ситуация с диспансером сложная и объект законсервирован.
В ноябре 2019 года в Барнаул прилетал Дмитрий Медведев, который пообещал в ближайшие годы выделить Алтайскому краю дополнительные средства, чтобы сделать "экономический рывок". Уже известно, что край получит деньги на модернизацию аэропорта Барнаула.
Комментарии
Как там урожайность винограда в тоскане?
Хороший подарок.