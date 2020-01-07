"Победе" запретили рейсы с дешевыми билетами из городов Сибири в Таиланд

Росавиация отказала авиакомпании "Победа" в допуске на перевозку пассажиров в Таиланд из Красноярска, Новосибирска, Иркутска и Омска. Планировалось, что компания будет совершать по четыре рейса в неделю. О причинах отказа не сообщается.
Федеральное агентство воздушного транспорта не выдало авиакомпании "Победа" допуск к рейсам Новосибирск – Пхукет, Новосибирск – Бангкок, Омск – Пхукет, Красноярск – Бангкок, Иркутск – Пхукет и Иркутск – Бангкок.
Кроме того, Росавиация не согласовала несколько рейсов в Таиланд для NordWind и перелет Красноярск – Пхукет для S7.
Отметим, что с 2 января начал действовать рейс Барнаул – Новосибирск, который будет летать пять раз в неделю. Стоимость билетов в обе стороны в районе двух тысяч рублей. На первые рейсы было продано около половины от всех билетов.
Комментарии
Мне не интересно.
значит другие полетят
запретили рейсы с дешевыми билетами
Вряд ли кто-то будет летать себе в убыток, но все равно интересно узнать причину отказа. Может откат чиновникам не сделали? Интересней узнать не то, что запретили, а то почему запретили