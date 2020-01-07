Автобус с туристами из Бийска застрял по дороге на Шерегеш

Автобус, перевозивший туристов из Бийска в Шерегеш, застрял на трассе, сообщает ГУ МВД по Кемеровской области. Поломка произошла на 200-ом километре автомобильной дороги "Бийск – Мартыново – Кузедеево – Новокузнецк". В салоне автобуса, который направлялся на кузбасский горнолыжный курорт, находилось около 40 туристов.
"Полицейские выяснили, что у транспортного средства, следовавшего из города Бийск Алтайского края в кузбасский поселок Шерегеш, в пути оказалась неисправна топливная система", — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
40 туристам из Алтайского края кузбасские полицейские помогли добраться до Шерегеша на попутном транспорте. Автобус удалось отремонтировать на месте, после чего он продолжил свой путь по маршруту.
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