Новый участок Чуйского тракта построят на Алтае

Новый участок Чуйского тракта построят в 2020-м году в Республике Алтай. Он станет продолжением обхода Маймы, первый участок которого открыли летом прошлого года.
Как сообщает правительство республики, решение о строительстве обхода было принято после обращений местных жителей о переносе трассы. Будущий обход Маймы, второго по численности населенного пункта региона, – это 11 километров новой дороги. Работы начались в 2017 году.
Дорога связала аэропорт с Горно-Алтайском и стала стартом для обхода Маймы – второго по численности населенного пункта в регионе, страдающего от транзитного туристического и промышленного транспорта.
На 2020 год намечен старт строительства восьми километров обхода, следующих за участком от аэропорта. Полностью обход будет готов в 2024 году.
Кроме того, в 2020-м году продолжится расширение Чуйского тракта до четырех полос. Это 25 километров. В частности, работы намечены на участке в районе Новоалтайска в сторону Бийска (216-223). Одновременно с этим расширят и дорогу, ведущую из наукограда в сторону Барнаула (341-345). На участке в селе Троицком также пройдет капитальный ремонт. Там появятся дополнительные полосы для машин, чтобы снизить аварийность. Всего в ближайшие годы на реконструкцию тракта направят около 2 миллиардов рублей.
Комментарии
На 2020 год намечен старт строительства восьми километров обхода, следующих за участком от аэропорта. Полностью обход будет готов в 2024 году.
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Китайцы, бы этот участок построили за месяц, да и царь с лопатами и лошадями построил Транссиб куда быстрей, чем сейчас строители путинизма.