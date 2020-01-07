Ни один верующий не пострадал: рождественская ночь на Алтае прошла без ЧП

Рождественские богослужения прошли в Алтайском крае без происшествий. За безопасностью в храмах следили около 150 сотрудников ведомств, сообщает ГУ МЧС по региону.
По данным министерства, сотрудники особое внимание обращали на состояние путей эвакуации и средств противопожарной защиты, а также на обеспеченность объектов первичными средствами пожаротушения. По согласованию с митрополитом Барнаульским и Алтайским во всех храмах с прихожанами проводятся беседы о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в быту.
Отметим, что главная рождественская служба прошла с участием митрополита Сергия в Покровском кафедральном соборе. На службу пришел и губернатор края Виктор Томенко вместе с двумя заместителями – Виталием Снесарем и Денисом Губиным. Также компанию им составил исполняющий обязанности главы Барнаула Вячеслав Франк.
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