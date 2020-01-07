Аномально теплая погода пришла в регионы Сибири

По всей России наблюдается аномально теплая погода, а в Сибири температура выше средней на 20 градусов. Об этом заявил исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Наиболее сильные аномалии в Красноярском крае и Якутии. В Якутии на 20 градусов выше многолетних значений, то есть минимальные температуры будут до минус 20-25 градусов, а максимальные – около минус 15. Но оттепели на азиатской территории нигде не будет", – сообщил Вильфанд РИА "Новости".
По словам синоптика, такую аномалию вызвал атлантический воздух, второй раз за зиму проникший через Уральские горы.
Отметим, что в декабре в Барнауле выпало снега в несколько раз больше месячной нормы. Из-за этого городские службы не справлялись с очисткой Барнаула.
Комментарии
Почему "не справлялись"? Они и продолжают это делать. Ведь организовать вывозку снега из города явно сложнее, чем в церкви со свечкой постоять. Вспоминая ретроспективно (не первый раз такие снегопады), можно уверенно сказать, что это конкретное дело со временем ухудшается. К примеру, если прежде сгребание снега с проезжей части и его вывозка были мало разделены по времени и можно было всегда видеть технику на улицах, то сегодня эти процессы явно и сильно растянуты по времени. Вывод на поверхности: техники за её износом явно поубавилось, а обновление не производится. Зато строятся городские конторы, закупаются люксовые авто, всякие корпоративы и прочие увеселения (типа 80-летия??? АКЗС). То есть идёт явное и наглое расхищение бюджета. Не пора ли устроить на очередных выборах гордумы нечто подобное УМГ в столице?
Оставленные пеньки аукаться ещё нашим прапраправнукам будут.
"Отметим, что в декабре в Барнауле выпало снега в несколько раз больше месячной нормы"
В несколько раз больше - это во сколько? "В несколько раз" - это для красоты словца и придания драматизма?
Погодные сайты говорят, выпало 189% от среднемноголетних декабрьских значений, иными словами, больше в 1,89 раза. А не во "много" раз.
Математика - точная наука, гуманитарные гиперболы тут неуместны.
...и пока что в январе идет НЕДОБОР осадков. Расслабуха.
По прогнозам до 15 января (50% месяца) выпадет 30% от месячной нормы.