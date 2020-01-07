Если хозяина нет. Собаки за год покусали около 600 жителей Алтая

В Республике Алтай в 2019 году покусали около 600 человек. По данным Роспотребнадзора, 70% нападений совершается собаками, у которых есть хозяева. Нападения в основном происходят по причине ненадлежащего содержания домашних питомцев.
Чтобы предотвратить нападение, в управлении призвали жителей не подходить близко к собакам, находящимся на привязи, не отбирать у них еду или игрушки, не разнимать дерущихся животных.
Всего за пять дней 2020 года жертвами собак стали еще четыре жителя региона. По информации Роспотребнадзора, в зимнее время года количество нападений собак на людей увеличивается.
В Роспотребнадзоре отмечают, что пострадавшие от укусов имеют право обратиться в суд, и хозяин собаки по решению суда должен возместить причиненный вред здоровью потерпевших.
Комментарии
Большой привет зоопараноикам. А попробуй пни лающего монстра, тут же засудят.