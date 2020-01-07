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Модель заработала миллион на борьбу с пожарами в Австралии, отправляя фото голой

, ИА "Амител"
20-летняя модель и секс-работница Кэйлен Уорд занялась благотворительностью

20-летняя модель и секс-работница Кэйлен Уорд объявила, что отправит свои голые фотографии каждому, кто пожертвует минимум 10 долларов в пользу Австралии и представит ей доказательства этого. Она утверждает, что за несколько дней люди отправили почти один миллион долларов, сообщает "Афиша".

Каждая фотография стоила 10 долларов. По словам девушки, запросов было так много, что ей пришлось нанять четырех человек, которые помогали проверять пожертвования. Уорд уже знаком такой способ заработка – она продает свои откровенные фотографии на сайте Only Fans.

"Я видела посты в "Твиттере" о пожарах в Австралии и была серьезно обеспокоена, что в медиа эту ситуацию освещают не так, как стоило бы, а люди отправляют мало пожертвований", – призналась модель.

В Австралии уже несколько месяцев бушуют самые страшные пожары в истории страны. Сгорели минимум 5 млн гектаров леса, погибли почти 500 млн животных, а у оставшихся в живых серьезные проблемы с поиском пищи.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

7.01.2020 21:42
- гость -

Зашел посмотреть, а тут только адресок, куда денежки надо платить..

7.01.2020 21:44
- гость -

Мария Шарапова пожертвовала $25 тысяч на борьбу с лесными пожарами в Австралии.
Это ровно на $25 тысяч больше, чем Мария пожертвовала на борьбу с лесными пожарами в Сибири.

7.01.2020 21:55
- гость -

Иные наши спортсмены не болеют патриотизмом.
Они себя иной раз россиянами считать не хотят. Приспособленцы одним словом.

7.01.2020 21:57
- гость -

отправляя фото голой

фото голой кого???

7.01.2020 22:56
- гость -

2 гость 21:57
она фотки отправляла в голом виде, раздевшись. А какие, не сказано

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