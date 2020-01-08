До -15. Какой будет погода в Алтайском крае 8 января

8 января в Алтайском крае сохранится прохладная погода. Температура воздуха днем будет колебаться от -5 до -10 градусов, местами до -15, ветер южный, 2-7 м/с, передает региональный гидрометцентр.
"Днем в отдельных районах небольшой снег, утром местами изморозь, туман, на дорогах гололедица", – уточняют в ЦГМС.
В Барнауле столбик термометра в течение дня покажет от -6 до -8 градусов. В начале дня небольшой снег, изморозь, на дорогах гололедица, предупреждают синоптики. Ветер южный, 2-7 м/с.
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