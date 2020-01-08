"Какой еще фонарик?". Житель Новокузнецка заснял НЛО

Житель Новокузнецка заснял и опубликовал на YouTube видео с неопознанным летающим объектом. На записи, которая длится менее 30 секунд, видно, как НЛО медленно парит в ночном небе над городом, периодически изменяя свою траекторию.
"Шаровидный объект пролетел над головой. Сначала двигался быстро, затем замедлился. После приближения камеры, было понятно, что это шар жёлтого цвета. После прекращения съемки, объект исчез", — написал автор ролика на канале Easy Flute.
Мужчина отметил, что после завершения съёмки неопознанный летающий объект сразу скрылся в ночном небе.
Видео опубликовано 1 января 2020 года, его уже посмотрели более 7 тысяч человек.
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