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"Какой еще фонарик?". Житель Новокузнецка снял НЛО

, ИА "Амител"
Запись сделана в первый день 2020 года

Житель Новокузнецка снял и опубликовал на YouTube видео с неопознанным летающим объектом. На записи, которая длится менее 30 секунд, видно, как НЛО медленно парит в ночном небе над городом, периодически изменяя свою траекторию.

"Шаровидный объект пролетел над головой. Сначала двигался быстро, затем замедлился. После приближения камеры было понятно, что это шар желтого цвета. После прекращения съемки объект исчез", – написал автор ролика на канале Easy Flute.

Мужчина отметил, что после завершения съемки неопознанный летающий объект сразу скрылся в ночном небе.

Видео опубликовано 1 января 2020 года, его уже посмотрели более 7 тысяч человек.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

8.01.2020 09:28
- гость -

Китайский фонарик

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