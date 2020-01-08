Жители Алтайского края рассказали, сколько выпивают шампанского в Новый год

Жители Алтайского края выпивают в среднем по 1,35 бокала шампанского на человека в новогодние праздники, сообщает РИА "Рейтинг". Аналитики подсчитали, что в общем за год в регионе взрослый человек выпивает 4,14 бокала этого напитка. Таким образом, основная доля потребления (32,6%) приходится именно на начало года.
По популярности шампанского в Новый год Алтайский край расположился в общероссийском рейтинге на 74-м месте из 85. Лидером стал Ненецкий автономный округ, где в среднем каждый взрослый выпивает примерно 4,3 бокала шампанского. Второе место заняла Мурманская область, где в праздники люди поднимают 3,8 бокала. На третьей строчке расположился Камчатский край – 3,7 бокала.
Не пользуется популярностью шампанское на Кавказе. В Дагестане, который оказался на 83-м месте, взрослый человек выпивает 0,23 бокала, а в Ингушетии и Чечне его не пьют вовсе – здесь показатель составил 0,01 бокала.
Комментарии
Нет ребята демократы только чай.