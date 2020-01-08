30 км дорог отремонтируют в Бийске в 2020 году

В Бийске в 2020 году планируют отремонтировать 30 км дорожного полотна, сообщает издание "Бийский рабочий".
Сделают комфортными для проезда улицы Советскую, Яминскую, Иркутскую, Докучаева, Короленко, Пригородную, Ударную, 2-ю Набережную, Горно-Алтайскую, переулок Турусова, а также автодороги п. Нефтебаза общей протяженностью 15,7 км. Ремонт проведут в рамках программы "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
В 2019 году в Бийске отремонтировали 19 автодорог протяженностью 17,6 км. На работы потратили 279, 9 млн руб.
Добавим, что в 2020 году продолжится расширение Чуйского тракта до четырех полос. Это 25 километров. Работы намечены на участке в районе Новоалтайска в сторону Бийска (216-223). Одновременно с этим расширят и дорогу, ведущую из наукограда в сторону Барнаула (341-345). На участке в селе Троицком также пройдет капитальный ремонт. Там появятся дополнительные полосы для машин, чтобы снизить аварийность. Всего в ближайшие годы на реконструкцию тракта направят около 2 миллиардов рублей.
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