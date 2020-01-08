В России изменили порядок поверки бытовых счетчиков

Жителей страны оградят от необоснованных проверок и замен приборов учета. С сентября 2020 года всю информацию о состоянии счетчиков граждане могут посмотреть в реестре Росстандарта, сообщает "Российская газета". Запись в нем является единственным юридически значимым результатом поверки.
Такие изменения предусмотрены поправками в закон "Об обеспечении единства измерений". Их приняли в соответствии с программой "Цифровая экономика" накануне нового года.
В течение суток после поверки прибора специалист вносит данные о результатах работы в реестр ФГИС "Аршин" (ведомственная система с открытым доступом). В разделе "Сведения о результатах поверки средств измерений" владелец счетчика сможет "вбить" его заводской номер, увидеть все сведения о нем, а также узнать о дате следующей поверки.
По мнению авторов нововведения, это поможет снизить риск мошенничества, когда владельцам навязывают проверку или замену счетчика.
Комментарии
а также узнать о дате следующей поверки
Так в системе Город можно узнать о дате следующей поверки
В системе Город никакой заводской номер не нужен, так показывает дату следующей поверки
И снова куча дармоедов-проверяльщиков?
Кругом обман.
Так в системе Город можно узнать о дате следующей поверки
Подскажите, где там посмотреть
в системе город есть данные где показания счетчиков, если управляющая компания передала их. но многое не передают...
8.01.2020 10:55
- гость -
УК и не обязана их передавать. Это личные заморочки владельца счетчика. УК, максимум, передает СВЕДЕНИЯ о поверке. Не путайте.
В системе Город в разделе показания счетчиков есть даты поверки счетчиков воды, например Холодная вода Размещение: Санузел Дата поверки: 14.02.2024. А по электросчетчикам информации нет, в разделе ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ - БГЭС пусто. Не очень понятно почему по электросчетчикам сложней разместить инфу, чем по водосчетчикам?