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Украинский лайнер со 167 пассажирами разбился в Иране

, ИА "Амител"
Информацию о ЧП подтвердил глава тегеранского аэропорта
Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Пассажирский самолет украинской авиакомпании потерпел крушение вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. О погибших пока ничего неизвестно, сообщает Fars News Agency.

Информацию о происшествии агентству Tasnim News Agency подтвердил глава аэропорта.

Представитель Минавиации Ирана Джаафар Заде сообщил РИА "Новости", что на борту воздушного судна, направлявшегося в Киев, было 167 пассажиров. Ранее СМИ сообщали о 180 пассажирах.

Портал Flight Radar сообщает, что украинский рейс PS752 вылетел из Тегерана в 5:42 утра по московскому времени и перестал передавать данные в 5:44.

Киевский аэропорт пока не владеет информацией о возможном крушении украинского борта возле Тегерана, сообщили в справочной гавани.

По данным издания Al-Hadath, украинский самолет был случайно сбит иранскими ПВО. Официального подтверждения этой информации нет.

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Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

8.01.2020 11:35
- гость -

Соболезнования.
Что-то тут явно не спроста.

8.01.2020 11:44
- гость -

Лучше закрыть комменты

8.01.2020 11:45
- гость -

По данным издания Al-Hadath, украинский самолет был случайно сбит иранскими ПВО

или пиндосами...

8.01.2020 11:45
- гость -

Гиркина в Иран перебросили?

8.01.2020 12:00
- гость -

Соболезнования родственникам погибших.

8.01.2020 12:13
Алекс

Сакральные жертвы назначены и принесены. ( в случайность мало верится) Что дальше ? Снова чей-то кровью оплачивается политика.жажда власти.. Соболезнования родственникам.

8.01.2020 12:17
- гость -

Соболезную

8.01.2020 12:17
Гость

Опять введут ограниченный контингент наших миротворцев и рейтинг президента взлетит? Недождется!

8.01.2020 12:24
гость

Ограниченный контингент миротворцев уже давно в Ираке, их оттуда уже иракское правительство выгнать никак не может

8.01.2020 12:25
гость

Официального подтверждения этой информации нет

Может еще не точно. Может утка. Может кремлевская пропаганда. А зачем это кремлевским пропагандистам?

8.01.2020 12:28
гость

Прошла новость, что уже в интернете появилось предполагаемое видео крушения украинского Boeing 737. Но это может подделали, как белые каски и теперь США могут вступиться за Украину и нанести ракетный удар по Ирану

8.01.2020 12:30
гость

украинский самолет был случайно сбит иранскими ПВО

Если это правда, то это ситуация наоборот, когда то украинские ПВО случайно так поступили

8.01.2020 12:31
гость

украинский самолет был случайно сбит иранскими ПВО

Может за Касем Сулеймани хотели отомстить, но ошиблись и попали в украинцев

8.01.2020 12:39
гость

Ситуация накаляется

8.01.2020 12:42
гость

Случайно такое бывает. Еще в 2001 году согласно заключению Межгосударственного авиационного комитета (МАК), самолёт был непреднамеренно сбит зенитной ракетой 5В28 комплекса С-200В, запущенной 96-й зенитно-ракетной бригадой ПВО Украины

8.01.2020 12:45
- гость -

Иранские повстанцы перегнали через границу БУК, тот выстрелил и уехал обратно в Москву.

8.01.2020 12:45
гость

Там и наши могли быть. Сейчас посольство России в Тегеране выясняет, были ли россияне на борту разбившегося самолёта

8.01.2020 12:48
- гость -

У хохлов вся техника гнилая, не надо их ошибки вешать на других. Пусть платят компенсацию сами. Но зная хохлов, могу сказать что щас виновными Иран сделают...

8.01.2020 12:50
- гость -

А помните как хо.хлы радовались гибели россиян?

8.01.2020 12:52
- гость -

12:45 "Там и наши могли быть"
Можно с высокой степенью вероятности предположить, что на борту были граждане США.

8.01.2020 12:55
гость

Иран хотел у нас С-300 купить, но мы не продали. Как чувствовали

8.01.2020 12:56
- гость -

Америкацы подумали, что украинцев не жалко. Что бы с ними сделать ещё?

8.01.2020 13:00
гость

украинский самолет был случайно сбит иранскими ПВО

Случайно означает, что они не хотели сбивать украинский самолет. Тогда вопрос, чей самолет они хотели сбить? Американский? Ну тогда может иранцам и повезло, что они хотели сбить американский, а попали в украинский. Или они вообще не хотели сбивать самолет, у них ПВО случайно сработало?

8.01.2020 13:02
гость

Вообще интересно, что сбили именно украинский

8.01.2020 13:07
- гость -

Другие источники, в том числе, агентство Tasnim сообщают, что причиной ЧП стала техническая неисправность самолета

Иран может еще и не виноват, самолет был неисправный

8.01.2020 13:11
- гость -

"был случайно сбит иранскими ПВО"

Зачем разжигать здесь фейки?. Обратитесь к украинским СМИ, там об этом ни слова..

8.01.2020 13:17
- гость -

да там бракованный боинг, упал как и везде падает, а свалят на Иран

8.01.2020 13:19
гость

Обратитесь к украинским СМИ

Лучше к американским

8.01.2020 13:21
гость

Сбили или сам упал не так важно, главное упал. Люди погибли, вот это важно

8.01.2020 13:23
Сергеев

Вполне вероятно, что США наносят по территории Ирана электромагнитные удары своими ударными комплексами РЭБ типа HAARP.
Поэтому и землетрясение, которые могут вызываться накачками плазмоидов в ионосфере и последующим резонансным воздействием на тектонические плиты.
Мало кто знает, но расчёты по теме велись в конце 80-х на кафедре теоретической физики в АГУ. Большинство сотрудников, работавших по теме, выехали в США и позднее работали на базе ВМС США Гаккона на Аляске.

8.01.2020 13:25
- гость -

В связи с последними событиями, в случайность мало верится...

8.01.2020 13:26
- гость -

13:17 "да там бракованный боинг"

о наших разбившихся хохлы писали, что "Он упал потому-что был тяжелее воздуха.... "

8.01.2020 13:28
- гость -

13:19 "Лучше к американским"
В чем отличие от украинских, что там скажут, то на Украине и напишут...

8.01.2020 13:33
- гость -

13:28
Теперь на Украине начнут говорить, что это террористы из Москвы и лично Путин этим руководил...

8.01.2020 13:37
- гость -

13:33- гость -
"Владимир Путин после Сирии прибыл в Турцию."

Вот, вот, поближе полетел, чтобы на месте руководить терактами

8.01.2020 13:39
- гость -

Крушение украинского *Боинга* в Иране: названа причина. Официальный представитель аэропорта сообщил, что причиной падения борта стало возгорание двигателя сразу после вылета. Точных списков погибших на данный момент нет, однако уже известно, что большинство пассажиров разбившегося борта - иранцы. Посольство России в Иране сообщает, что на борту рухнувшего самолёта граждан из числа строителей АЭС *Бушер* не было.

8.01.2020 13:46
гость

Большинство пассажиров разбившегося борта - иранцы

А меньшинство - украинцы

8.01.2020 13:48
гость

Получается зря иранцы полетели на самолете украинской авиакомпании

8.01.2020 13:51
гость

Иранцам надо было в Киев лететь, у иранцев бизнес наверное на Украине. Вот большинство и сели на украинский самолет. Вряд ли на отдых или на экскурсию. Хотя все может быть, у них ситуация в Иране обостряется, вот они в Киев и полетели

8.01.2020 14:02
- гость -

Иранцы могли лететь через Украину в другие страны, из-за санкций у Ирана нет многих прямых авиарейсов, например с той же Америкой...

8.01.2020 14:08
гость

У Ирана ситуация обостряется с США, может иранцы полетели в Киев договариваться о посредничестве Украины между Ираном и США. Украина сейчас большое значение для США имеет, из-за нее американский конгресс импичмент президенту США объявил. Если президент Украины захочет, президент США с должности улетит

8.01.2020 14:09
гость

Наверное можно было через Москву лететь, но большинству иранцев надо было в Киев

8.01.2020 14:12
- гость -

14:09 "но большинству иранцев надо было в Киев"

Вот откуда такие сведения? Далась эта Украина иранцам, так, только место пересадки..

8.01.2020 14:16
- гость -

В правительстве Ирана отрицают, что украинский самолет, который в среду, 8 января, потерпел крушения возле аэропорта в Тегеране, мог быть сбит ракетой, сообщает местный сайт ion.ir.

"Если бы катастрофа была вызвана ракетой, самолет взорвался бы в небе", - заявил глава Центра связи и информации Министерства автомобильных дорог и городского развития Ирана Касим Бихи.

Таким образом он прокомментировал предположение издания Daily Mail о том, что украинский самолет мог быть случайно сбит ракетой. На это, как сообщалось, указывало то, что самолет, как видно на видео, начал гореть еще в воздухе.

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