Украинский лайнер со 167 пассажирами разбился в Иране

Пассажирский самолет украинской авиакомпании потерпел крушение вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. О погибших пока ничего неизвестно, сообщает Fars News Agency.
Информацию о происшествии агентству Tasnim News Agency подтвердил глава аэропорта.
Представитель Минавиации Ирана Джаафар Заде сообщил РИА "Новости", что на борту воздушного судна, направлявшегося в Киев, было 167 пассажиров. Ранее СМИ сообщали о 180 пассажирах.
Портал Flight Radar сообщает, что украинский рейс PS752 вылетел из Тегерана в 5:42 утра по московскому времени и перестал передавать данные в 5:44.
Киевский аэропорт пока не владеет информацией о возможном крушении украинского борта возле Тегерана, сообщили в справочной гавани.
По данным издания Al-Hadath, украинский самолет был случайно сбит иранскими ПВО. Официального подтверждения этой информации нет.
Комментарии
Соболезнования.
Что-то тут явно не спроста.
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По данным издания Al-Hadath, украинский самолет был случайно сбит иранскими ПВО
или пиндосами...
Гиркина в Иран перебросили?
Соболезнования родственникам погибших.
Сакральные жертвы назначены и принесены. ( в случайность мало верится) Что дальше ? Снова чей-то кровью оплачивается политика.жажда власти.. Соболезнования родственникам.
Соболезную
Опять введут ограниченный контингент наших миротворцев и рейтинг президента взлетит? Недождется!
Ограниченный контингент миротворцев уже давно в Ираке, их оттуда уже иракское правительство выгнать никак не может
Официального подтверждения этой информации нет
Может еще не точно. Может утка. Может кремлевская пропаганда. А зачем это кремлевским пропагандистам?
Прошла новость, что уже в интернете появилось предполагаемое видео крушения украинского Boeing 737. Но это может подделали, как белые каски и теперь США могут вступиться за Украину и нанести ракетный удар по Ирану
украинский самолет был случайно сбит иранскими ПВО
Если это правда, то это ситуация наоборот, когда то украинские ПВО случайно так поступили
украинский самолет был случайно сбит иранскими ПВО
Может за Касем Сулеймани хотели отомстить, но ошиблись и попали в украинцев
Ситуация накаляется
Случайно такое бывает. Еще в 2001 году согласно заключению Межгосударственного авиационного комитета (МАК), самолёт был непреднамеренно сбит зенитной ракетой 5В28 комплекса С-200В, запущенной 96-й зенитно-ракетной бригадой ПВО Украины
Иранские повстанцы перегнали через границу БУК, тот выстрелил и уехал обратно в Москву.
Там и наши могли быть. Сейчас посольство России в Тегеране выясняет, были ли россияне на борту разбившегося самолёта
У хохлов вся техника гнилая, не надо их ошибки вешать на других. Пусть платят компенсацию сами. Но зная хохлов, могу сказать что щас виновными Иран сделают...
А помните как хо.хлы радовались гибели россиян?
12:45 "Там и наши могли быть"
Можно с высокой степенью вероятности предположить, что на борту были граждане США.
Иран хотел у нас С-300 купить, но мы не продали. Как чувствовали
Америкацы подумали, что украинцев не жалко. Что бы с ними сделать ещё?
украинский самолет был случайно сбит иранскими ПВО
Случайно означает, что они не хотели сбивать украинский самолет. Тогда вопрос, чей самолет они хотели сбить? Американский? Ну тогда может иранцам и повезло, что они хотели сбить американский, а попали в украинский. Или они вообще не хотели сбивать самолет, у них ПВО случайно сработало?
Вообще интересно, что сбили именно украинский
Другие источники, в том числе, агентство Tasnim сообщают, что причиной ЧП стала техническая неисправность самолета
Иран может еще и не виноват, самолет был неисправный
"был случайно сбит иранскими ПВО"
Зачем разжигать здесь фейки?. Обратитесь к украинским СМИ, там об этом ни слова..
да там бракованный боинг, упал как и везде падает, а свалят на Иран
Обратитесь к украинским СМИ
Лучше к американским
Сбили или сам упал не так важно, главное упал. Люди погибли, вот это важно
Вполне вероятно, что США наносят по территории Ирана электромагнитные удары своими ударными комплексами РЭБ типа HAARP.
Поэтому и землетрясение, которые могут вызываться накачками плазмоидов в ионосфере и последующим резонансным воздействием на тектонические плиты.
Мало кто знает, но расчёты по теме велись в конце 80-х на кафедре теоретической физики в АГУ. Большинство сотрудников, работавших по теме, выехали в США и позднее работали на базе ВМС США Гаккона на Аляске.
В связи с последними событиями, в случайность мало верится...
13:17 "да там бракованный боинг"
о наших разбившихся хохлы писали, что "Он упал потому-что был тяжелее воздуха.... "
13:19 "Лучше к американским"
В чем отличие от украинских, что там скажут, то на Украине и напишут...
13:28
Теперь на Украине начнут говорить, что это террористы из Москвы и лично Путин этим руководил...
13:33- гость -
"Владимир Путин после Сирии прибыл в Турцию."
Вот, вот, поближе полетел, чтобы на месте руководить терактами
Крушение украинского *Боинга* в Иране: названа причина. Официальный представитель аэропорта сообщил, что причиной падения борта стало возгорание двигателя сразу после вылета. Точных списков погибших на данный момент нет, однако уже известно, что большинство пассажиров разбившегося борта - иранцы. Посольство России в Иране сообщает, что на борту рухнувшего самолёта граждан из числа строителей АЭС *Бушер* не было.
Большинство пассажиров разбившегося борта - иранцы
А меньшинство - украинцы
Получается зря иранцы полетели на самолете украинской авиакомпании
Иранцам надо было в Киев лететь, у иранцев бизнес наверное на Украине. Вот большинство и сели на украинский самолет. Вряд ли на отдых или на экскурсию. Хотя все может быть, у них ситуация в Иране обостряется, вот они в Киев и полетели
Иранцы могли лететь через Украину в другие страны, из-за санкций у Ирана нет многих прямых авиарейсов, например с той же Америкой...
У Ирана ситуация обостряется с США, может иранцы полетели в Киев договариваться о посредничестве Украины между Ираном и США. Украина сейчас большое значение для США имеет, из-за нее американский конгресс импичмент президенту США объявил. Если президент Украины захочет, президент США с должности улетит
Наверное можно было через Москву лететь, но большинству иранцев надо было в Киев
14:09 "но большинству иранцев надо было в Киев"
Вот откуда такие сведения? Далась эта Украина иранцам, так, только место пересадки..
В правительстве Ирана отрицают, что украинский самолет, который в среду, 8 января, потерпел крушения возле аэропорта в Тегеране, мог быть сбит ракетой, сообщает местный сайт ion.ir.
"Если бы катастрофа была вызвана ракетой, самолет взорвался бы в небе", - заявил глава Центра связи и информации Министерства автомобильных дорог и городского развития Ирана Касим Бихи.
Таким образом он прокомментировал предположение издания Daily Mail о том, что украинский самолет мог быть случайно сбит ракетой. На это, как сообщалось, указывало то, что самолет, как видно на видео, начал гореть еще в воздухе.