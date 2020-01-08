Журналист опубликовал видео крушения украинского боинга

В интернете появилось предполагаемое видео крушения украинского Boeing 737 в аэропорту Тегерана. Запись в Twitter опубликовал журналист Мохамад Ахвазе.
Пассажирский самолет украинской авиакомпании потерпел крушение вскоре после взлета в 5:42 утра по московскому времени из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. По последней информации, на борту было 167 пассажиров.
Киевский аэропорт пока не владеет информацией о возможном крушении украинского борта возле Тегерана, сообщили в справочной гавани.
أول مقطع فيديو من تحطم طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأوكرانية من طراز بوينج 737 على متنها 180 راكباً في العاصمة الإيرانية طهران الان . pic.twitter.com/CSYjq6mfPO— محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) 8 января 2020 г.
Комментарии
Точно сбили, видно же.
Каждый видит то, что хочет, нет, нет, что угодно пропаганте, то и видит.
Журналист говорит, что горит самолет, но причину он не указывает
Крушение украинского *Боинга* в Иране: названа причина. Официальный представитель аэропорта сообщил, что причиной падения борта стало возгорание двигателя сразу после вылета. Точных списков погибших на данный момент нет, однако уже известно, что большинство пассажиров разбившегося борта - иранцы. Посольство России в Иране сообщает, что на борту рухнувшего самолёта граждан из числа строителей АЭС *Бушер* не было.