В Сибири сгорел крупный торговый центр

8 января в центре города Искитим Новосибирской области загорелся торговый комплекс "Центральный", сообщает ГУ МЧС России по Новосибирской области. Из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек.
Сообщение о возгорании поступило от очевидца в 10:44. Через две минуты первые пожарные расчеты были уже на месте происшествия. Когда приехали пожарные, горел второй этаж мансардного здания, наблюдалось плотное задымление, улицу заполонил густой черный дым.
Из-за чего произошел пожар, пока неизвестно. Площадь возгорания составила около 3 тыс. кв. метров. По данным пресс-службы ведомства, пострадавших нет.
С огнем боролись 34 человека и 10 единиц техники, потребовался даже пожарный поезд.
Комментарии
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Вывеска знакомая на фоне дыма
По данным пресс-службы ведомства, пострадавших нет
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