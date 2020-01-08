В Совете Федерации рассказали, кому снизят пенсии в 2020 году

Некоторым жителям страны в 2020 году снизят пенсии. Об этом заявила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, пишет "Парламентская газета".
"Одна из причин перерасчета пенсии в меньшую сторону – переезд в другой субъект Федерации, так как в этом случае меняется региональный коэффициент, который учитывают при расчете суммы", – отметила Бибикова.
Выплаты могут снизить из-за неоплаченных счетов за коммунальные услуги или штрафы. Долг будут высчитывать из пенсии до полного погашения. Пенсионный фонд также вправе уменьшить ежемесячные отчисления в случае переплаты. Например, человек вовремя не сообщил об официальном трудоустройстве, при котором размер пенсии снижают.
При этом во всех случаях удерживать будут не более 20% от установленной пенсии.
Комментарии
А уеду на север, где коэффициент выше - мне тогда повысят пенсию? А вот дудки! Они только в одну сторону считать умеют!
И при устройстве на работу пенсию не уменьшают - ее просто не индексируют в январе, но то, что вы уже получали до трудоустройства, никто не отберет. Удержания в счет штрафов и долгов возможны тоже только по решению суда и при наличии исполнительного листа, а не по желанию ПФР.
Зачем пугать людей и демонстрировать свою безграмотность? Ну ладно чиновники, с ними давно все понятно, журналисты-то зачем публикуют эту хрень?
урорды а если человеку не чем платить ?
А ведь гость написал правду !!!! молодец!!
То что сами создали в своём родном государстве то и пожинайте граждане российские!
Де. билы ..., "Например, человек вовремя не сообщил об официальном трудоустройстве, при котором размер пенсии снижают" - человек кому должен сообщать (?!), если он будет официально работать будут пенсионные отчисление и в ПФР это сразу увидят!