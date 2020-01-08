В Иране назвали причину крушения украинского боинга

Украинский пассажирский самолет упал в Иране из-за возгорания двигателя. Об этом заявил официальный представитель международного аэропорта Тегерана, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство IRNA.
"Украинский самолет вылетел сегодня утром из аэропорта Тегерана в Киев, но из-за возгорания двигателя по причине технической неисправности он разбился неподалеку от аэропорта к югу от Тегерана", – сказал представитель аэропорта.
Напомним, 8 января в 5:42 утра по московскому времени украинский рейс PS752 вылетел из аэропорта Тегерана в Киев и уже через две минуты после взлета потерпел крушение. По данным Минавиации Ирана, на борту украинского лайнера было 167 пассажиров. По предварительной информации все они погибли.
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