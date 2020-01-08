"Первый" уже не первый. Составлен рейтинг самых популярных российских телеканалов

В 2019 году самым популярным телеканалом у жителей страны стал "Россия 1". Его аудитория за год выросла до 11,8%. При этом ВГТРК занимает лидерские позиции четвертый год подряд. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование российского отделения компании ECI Media Management.
На втором месте в рейтинге находится телеканал "Первый", аудитория которого по итогам 2019 года составила 10,4%. Третье место в списке популярных среди жителей страны телеканалов занял НТВ — его доля составила 8,9%.
Существенный прирост аудитории был зафиксирован у телеканала "Домашний". Также увеличилось число телезрителей у СТС, "ТВ Центра", РЕН ТВ, "Карусели", "России 24", ТВ3, "Пятницы", "Муз ТВ" и "Ю".
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