Среда, 8 Январь, 17:10

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Где должна стоять главная елка Барнаула?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 61,91
€ 69,38
Обь
11см +0



Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крушение украинского самолета в ИранеСнегопады на АлтаеИтоги года-2019
Новости

Не на пользу россиянам. Депутат Госдумы предложил сократить новогодние каникулы

, ИА "Амител"
Онищенко считает, что выходить на работу нужно уже 2 января
Фото: pixabay.com.

Фото: pixabay.com.

Длинные новогодние праздники нужно сокращать, потому что они вредят здоровью россиян и мешают развитию экономики. Такую позицию порталу URA.RU выразил депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

По его словам, вся планета после встречи Нового года уже работает. В частности, европейские страны, с которыми Россия связана экономической и банковской системами. "Если нам нужна растущая экономика, то задерживаться на старте года вредно", — пояснил депутат.

Онищенко считает, что из-за отсутствия развлечений в некоторых российских городах в длинные каникулы люди бездельничают, занимаются "бдением перед телевизором". А из-за этого возникает другие проблемы - чревоугодие и злоупотребление алкоголем. А это, в свою очередь, вредит экономике страны, так как срываются планы государства по достижению долголетия и сохранению здоровья населения.

Депутат считает, что россиянам стоит выходить на работу уже 2 января.

Читайте также в сюжете: Новый год-2020
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

8.01.2020 15:45
- гость -

Большинству россиян в феврале в зарплату получать копейки

8.01.2020 15:48
- гость -

У детей зимние каникулы, родители имеют возможность ездить с ними в лес на лыжах, водить на горки и т.д. Если выходить на работу 2 января, дети все зимние каникулы проведут в квартирах в заперти. Это так положительно влияется на здоровье, по мнению Онищенко!
А ему на пенсию не пора? Ведь в маразм впадает.

8.01.2020 15:49
- гость -

молодца, поддерживаю!

8.01.2020 15:58
Гость

8.01.2020 15:48
- гость -
В СССРии столько выходных не было и ничего,мы и в лес ходили и взаперти не сидели.
Сегодня 8-е,сколько раз вы вышли в лес и сводили ребёнка на горку?

8.01.2020 16:05
- гость -

Я каждое утро в течении каникул выходила на прогулку. Гуляла по 2 часа. Потом завтракала и шла с дочей на каток или горку. О каком лежании на диване и чревоугодии говорит онишенко?

8.01.2020 16:11
- гость -

Онищенко уже маразмирует. Мало того, что затеял эпопею с притеснением курильщиков. Теперь ему стали праздники мешать.

8.01.2020 16:14
- гость -

Старый пенсионер маразматик из санкционного списка - но ничего у него не выйдет, ведь остальные предпочтут за бугром отдохнуть!

8.01.2020 16:15
- гость -

Пусть сухофрукт уже в гараже закрытом машину заведет...

8.01.2020 16:17
ГОСТЬ

меня умиляет вечное сравнение с другими странами! У Онищенко перестали начислять проценты на счета в банке??? Депутаты с их зарплатами пусть работают без выходных, а у нас это возможность побыть с внуками, нам до пенсии еще пахать лишние пять лет!!!

8.01.2020 16:19
- гость -

Там все марзмаимки

8.01.2020 16:27
гость

не трогайте зимние каникулы - это время чтобы провести его с детьми , уделить им больше времени.

8.01.2020 16:41
- гость -


8.01.2020 15:58
Гость


В лесу не были. Каждый вечер часов с 17 ходим на Сахарова. Скоро снова пойдем. А вы, онищенковские голуби, продолжайте тупить в интернете.

8.01.2020 16:43
- гость -

8.01.2020 15:48
- гость -
У детей зимние каникулы, родители имеют возможность ездить с ними в лес на лыжах, водить на горки и т.д

Берите отпуск зимой вас 1%нет

8.01.2020 16:57
- гость -

Руки прочь от новогодних каникул, лучика счастья в нашей беспросветной жизни. Вот))

8.01.2020 17:03
- гость -

не врите! не врите себе и уж, тем более, другим. Нет детей ни на лыжне, ни на горках..в торговых центрах может и есть. Но туда можно и в любой другой день ребенка свозить. А вот то, что не работает НИЧЕГО!!!! ни банки, ни поликлиники (даже в платные не пробиться), ни налоговая, ни МФЦ (вот нужен он мне прямо сейчас. Подожду, конечно, пару недель, пока пробухаются все, но ради чего???)
Объясните мне, 20 человек города Барнаула, кто водит детей на лыжи, это на самом деле стоит того? чтобы полмесяца пробухать, а потом получить ровно половину з/п? или того хуже, у кого сдельная оплата (что заработал, то и твое) - получить большой минус, ибо все пропито и денег у твоих потенциальных клиентов нет?

8.01.2020 17:10
- гость -


8.01.2020 17:03
- гость -


Чудо, ты перестань бухать. Приезжай на Сахарова. Удивишься от обилия народа, если зрение сможешь сфокусировать..

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< январь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
16:44
Граждане семи стран были на борту разбившегося в Иране украинского самолета 0
16:07
В Алтайском крае иномарка провалилась колесом в дыру на мосту 1
15:42
Не на пользу россиянам. Депутат Госдумы предложил сократить новогодние каникулы 16
15:12
"Первый" уже не первый. Составлен рейтинг самых популярных российских телеканалов 9
14:52
Самый "страшный" день. Как настроиться на работу 9 января 2
14:15
В сибирском городе около мусорного бака обнаружили тело младенца 0
13:40
Третья мировая война. Почему о ней говорят и начнется ли она в 2020 году? 30
13:35
В Иране назвали причину крушения украинского боинга 2
13:22
В Совете Федерации рассказали, кому снизят пенсии в 2020 году 7
12:54
Крушение украинского Boeing-737 в Тегеране. Что произошло? 10
12:34
В Сибири сгорел крупный торговый центр 3
12:00
Время чудес. Алтайская сказка "Как появилось Телецкое озеро" 1
11:54
Журналист опубликовал видео крушения украинского боинга 3
11:08
Украинский лайнер со 167 пассажирами разбился в Иране 61
10:14
Шоумен Сергей Зверев провел одиночный пикет на Байкале 3
09:45
В России изменили порядок поверки бытовых счетчиков 10
09:24
30 км дорог отремонтируют в Бийске в 2020 году 0
08:55
Жители Алтайского края рассказали, сколько выпивают шампанского в Новый год 4
08:22
"Какой еще фонарик?". Житель Новокузнецка снял НЛО 2
07:47
Приметы на Собор Пресвятой Богородицы-2020: не варите кисель и берегите беременных 0
07:14
До -15. Какой будет погода в Алтайском крае 8 января 0
06:32
Забавные фотографии животных, пойманных в "удачный" момент 2
06:11
Как и когда нужно выбрасывать новогоднюю елку? 5
21:02
Модель заработала миллион на борьбу с пожарами в Австралии, отправляя фото голой 8
20:13
"Шпионка" Мария Бутина рассказала, как встречала Новый год в Барнауле 41
19:26
Рождественского оленя для езды продают в Барнауле за 60 тысяч 1
18:54
В зоопарке Барнаула в новогоднюю ночь родилось восемь поросят 0
18:14
Скорая помощь насмерть сбила ребенка в Карачаево-Черкесии 0
17:43
Алтайский митрополит в рождественскую ночь помолился за мир на Украине 11
17:15
Оперного певца в Новосибирске заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки 0
16:39
Если хозяина нет. Собаки за год покусали около 600 жителей Алтая 9
16:12
Аномально теплая погода пришла в регионы Сибири 4
15:33
Ни один верующий не пострадал: рождественская ночь на Алтае прошла без ЧП 1
15:09
Дом, стоящий на воде, продают в Алтайском крае 8
14:31
Новый участок Чуйского тракта построят на Алтае 8
14:06
Мать в Хабаровске оставила ребенка на балконе, а через пять часов он замерз насмерть 4
13:32
Аэропорт в Республике Алтай реконструируют в 2022 году 1
13:03
Автобус с туристами из Бийска застрял по дороге в Шерегеш 1
12:29
Друг онколога Павленко рассказал о последних днях его жизни 1
12:05
Ночь перед Рождеством: как в храме Барнаула прошло богослужение 0
11:30
"Победе" запретили рейсы с дешевыми билетами из городов Сибири в Таиланд 10
11:03
Медведев выделил 650 миллионов на противотуберкулезный диспансер в Новоалтайске 7
10:32
Томенко на Рождество сходил в храм с двумя замами и кандидатом в мэры Барнаула 22
10:03
Традиции Рождества 2020: Можно ли работать и ходить в баню в праздник 22
09:41
Президент Путин встретил Рождество в Петербурге третий раз подряд 26
09:06
Строительство нового казино начнется на Алтае в 2020 году 23
08:32
Со смыслом и с душой: что принято дарить на Рождество 2
07:55
Джеймс Бонд, супергерои, "Дюна" и новый Нолан: главные фильмы 2020 года 1
07:35
История Рождества: кто такие волхвы и что символизируют их дары 8
07:19
"Король Лев" стал самым кассовым фильмом 2019 года в Алтайском крае 0

© ИА «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.