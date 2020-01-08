Не на пользу россиянам. Депутат Госдумы предложил сократить новогодние каникулы

Длинные новогодние праздники нужно сокращать, потому что они вредят здоровью россиян и мешают развитию экономики. Такую позицию порталу URA.RU выразил депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
По его словам, вся планета после встречи Нового года уже работает. В частности, европейские страны, с которыми Россия связана экономической и банковской системами. "Если нам нужна растущая экономика, то задерживаться на старте года вредно", — пояснил депутат.
Онищенко считает, что из-за отсутствия развлечений в некоторых российских городах в длинные каникулы люди бездельничают, занимаются "бдением перед телевизором". А из-за этого возникает другие проблемы - чревоугодие и злоупотребление алкоголем. А это, в свою очередь, вредит экономике страны, так как срываются планы государства по достижению долголетия и сохранению здоровья населения.
Депутат считает, что россиянам стоит выходить на работу уже 2 января.
Комментарии
Большинству россиян в феврале в зарплату получать копейки
У детей зимние каникулы, родители имеют возможность ездить с ними в лес на лыжах, водить на горки и т.д. Если выходить на работу 2 января, дети все зимние каникулы проведут в квартирах в заперти. Это так положительно влияется на здоровье, по мнению Онищенко!
А ему на пенсию не пора? Ведь в маразм впадает.
молодца, поддерживаю!
8.01.2020 15:48
- гость -
В СССРии столько выходных не было и ничего,мы и в лес ходили и взаперти не сидели.
Сегодня 8-е,сколько раз вы вышли в лес и сводили ребёнка на горку?
Я каждое утро в течении каникул выходила на прогулку. Гуляла по 2 часа. Потом завтракала и шла с дочей на каток или горку. О каком лежании на диване и чревоугодии говорит онишенко?
Онищенко уже маразмирует. Мало того, что затеял эпопею с притеснением курильщиков. Теперь ему стали праздники мешать.
Старый пенсионер маразматик из санкционного списка - но ничего у него не выйдет, ведь остальные предпочтут за бугром отдохнуть!
Пусть сухофрукт уже в гараже закрытом машину заведет...
меня умиляет вечное сравнение с другими странами! У Онищенко перестали начислять проценты на счета в банке??? Депутаты с их зарплатами пусть работают без выходных, а у нас это возможность побыть с внуками, нам до пенсии еще пахать лишние пять лет!!!
Там все марзмаимки
не трогайте зимние каникулы - это время чтобы провести его с детьми , уделить им больше времени.
8.01.2020 15:58
Гость
В лесу не были. Каждый вечер часов с 17 ходим на Сахарова. Скоро снова пойдем. А вы, онищенковские голуби, продолжайте тупить в интернете.
8.01.2020 15:48
- гость -
У детей зимние каникулы, родители имеют возможность ездить с ними в лес на лыжах, водить на горки и т.д
Берите отпуск зимой вас 1%нет
Руки прочь от новогодних каникул, лучика счастья в нашей беспросветной жизни. Вот))
не врите! не врите себе и уж, тем более, другим. Нет детей ни на лыжне, ни на горках..в торговых центрах может и есть. Но туда можно и в любой другой день ребенка свозить. А вот то, что не работает НИЧЕГО!!!! ни банки, ни поликлиники (даже в платные не пробиться), ни налоговая, ни МФЦ (вот нужен он мне прямо сейчас. Подожду, конечно, пару недель, пока пробухаются все, но ради чего???)
Объясните мне, 20 человек города Барнаула, кто водит детей на лыжи, это на самом деле стоит того? чтобы полмесяца пробухать, а потом получить ровно половину з/п? или того хуже, у кого сдельная оплата (что заработал, то и твое) - получить большой минус, ибо все пропито и денег у твоих потенциальных клиентов нет?
8.01.2020 17:03
- гость -
Чудо, ты перестань бухать. Приезжай на Сахарова. Удивишься от обилия народа, если зрение сможешь сфокусировать..