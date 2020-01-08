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Ученые разгадали тайну самой дорогой картины в истории

, ИА "Амител"
В 2017 году картину продали за 450 млн долларов
Картина 'Спаситель мира' / Фото: s.yimg.com

Картина "Спаситель мира" / Фото: s.yimg.com

Американские ученые с помощью современных технологий выяснили, почему шар на картине Леонардо да Винчи "Спаситель мира" не искажает пространство вокруг себя.

Этот феномен длительное время вызывал вопросы у искусствоведов. Прозрачный шар в руке Христа, символизирующий мироздание, по всем законам должен был уменьшить или увеличить ладонь. Специалисты точно знали, что это не ошибка да Винчи, поскольку известно, что живописец и изобретатель занимался изучением оптики.

C помощью 3D-модели картины ученые установили, что предмет на картине – это полая сфера диаметром 6,8 сантиметра из стекла толщиной не более 1,3 миллиметра. Именно поэтому ладонь не искажена. Также специалисты определили, что шар расположен на расстоянии 25 сантиметров от тела Христа.

Картину Леонардо да Винчи "Спаситель мира" долгое время считали утраченной. В 2017 году ее продали на аукционе "Кристис" за 450 млн долларов, полотно стало самым дорогим произведением искусства в истории. Сейчас оно находится в частной коллекции.

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Комментарии

8.01.2020 19:08
- гость -

Подать можно и коробку спичек за миллионы.

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