В Алтайском крае иномарка провалилась колесом в дыру на мосту

Автомобилист из Рубцовска сообщил, что провалился передним колесом в огромную дыру на подвесном мосту через реку Алей.
"Сегодня провалился колесом я, завтра кто-то другой... Думаю я не первый, и не последний, кто передвигается по данному мосту", — написал мужчина в паблике "Инцидент Рубцовск".
В сообщении водитель попросил администрацию города обратить внимание на состояние этого подвесного моста, который находится на "Черёмушках", за троллейбусный парком.
В комментариях жители города пишут, что всегда боятся ездить по этому старому мосту.
Комментарии
Мост вина.