Граждане семи стран были на борту разбившегося в Иране украинского самолета

Граждане Ирана, Канады, Германии, Великобритании, Швеции, Афганистана и Украины были на борту Boeing-737, который 8 января разбился неподалеку от аэропорта Тегерана. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава Управления ЧС Ирана заявил, что на борту разбившегося в среду в Тегеране украинского пассажирского самолета находились 167 пассажиров, из которых 147 иранцев и 32 иностранца, сообщает иранское информагентство "Фарс". Также погибли 13 членов экипажа, девять из них были гражданами Украины.
Официальный представитель управления авиации Ирана Джаафар Заде сообщил, что, по предварительной информации, россиян среди пассажиров самолета нет.
Напомним, 8 января в 5:42 утра по московскому времени украинский рейс PS752 вылетел из аэропорта Тегерана в Киев и уже через две минуты после взлета потерпел крушение. По данным Минавиации Ирана, на борту украинского лайнера было 167 пассажиров. Все они погибли.
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