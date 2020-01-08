Мировые авиакомпании отказываются летать над Ираном после крушения Boeing 737

Авиакомпании начали отказываться от полетов в воздушном пространстве Ирана. О перенаправлении рейсов уже заявили Singapore Airlines, China Airlines и Malaysia Airlines, сообщает ren.tv.
Напомним, утром 8 января украинский Boeing 737 со 167 пассажирами и 13 членами экипажа на борту рухнул через две минуты после вылета из международного аэропорта Тегерана. По предварительным данным, выживших нет.
Большинство пассажиров должны были лететь через Украину транзитом, заявил президент "Международных авиалиний Украины" Евгений Диане. Сам лайнер построили в 2016 году. Последнюю техническую проверку он прошел 6 января.
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