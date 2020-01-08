Двухуровневый пентхаус продают в барнаульской высотке

Фото: Avito.ru
Двухуровневую квартиру с двумя входами продают на ул. Ленинградской в Барнауле. Пентхаус расположен на 19-м и 20-м этажах, окна квартиры выходят на улицы Энтузиастов и Попова.
На первом уровне находятся кухня-гостиная и санузел. Планировка второго этажа включает три спальни, санузел, коридор и гардеробную. Также в квартире есть четыре лоджии с витражными окнами. Вход в пентхаус предусмотрен с каждого уровня.
"Есть видеонаблюдение и охранный комплекс. В доме три пассажирских лифта и подземная парковка. Окна выходят на стадион школы, где дети могут безопасно кататься на велосипеде и лыжах", – сказано в объявлении.
Продают пентхаус за 9,2 млн рублей.
Комментарии
Можно и за 90
ужас.....