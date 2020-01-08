Пьяный житель Алтайского края совершил несколько ДТП в Новосибирске

Водитель автомобиля Infiniti, зарегистрированного в Алтайском крае, совершил несколько ДТП в Новосибирске, сообщает паблик "Инцидент Новосибирск".
Сначала он стал виновником аварии недалеко от станции метро Золотая Нива. Водитель покинул место ДТП и уже на пересечении улиц Бориса Богаткова и Есенина врезался в две иномарки.
Как сообщает портал "Сибкрай.ru", Infiniti въехал на перекресток на огромной скорости и на запрещающий сигнал светофора. При этом в ДТП едва не пострадали пешеходы, которые переходили дорогу на зеленый.
Очевидцы утверждают, что мужчина попытался скрыться с места происшествия, но двое прохожих его поймали.
Трое пострадавших с перекрестка улиц Бориса Богаткова-Есенина на скорой доставлены в больницу.
Комментарии
От купится.