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Новости

Пока вы ели оливье. Что произошло за новогодние каникулы 2020

, ИА "Амител"
Важные события, которые произошли в наступившем 2020 году
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Подошли к концу продолжительные новогодние праздники. Многие из нас старались по максимуму отдохнуть не только от работы, но и от интернета. Для тех, кто выпал из информационного поля, amic.ru собрал подборку самых важных новостей, которые произошли за время каникул-2020.

1

Крушение украинского самолета в Иране

Фото: Rohhollah Vadati / ISNA / AFP / Scanpix / LETA

8 января весь мир шокировала новость о крушении украинского пассажирского самолета в Тегеране. На борту Boeing-737 были граждане Ирана, Канады, Германии, Великобритании, Швеции, Афганистана и Украины. Россиян в самолете не было. Всего этим рейсом летело 167 человек. Все они погибли. Предварительной причиной катастрофы стало возгорание двигателя в связи с технической неисправностью. О том, что произошло на самом деле, читайте в нашем сюжете "Крушение украинского самолета в Иране"

2

Убийство Сулеймани и разговоры о Третьей мировой войне

Фото: thebaghdadpost.com

3 января стало известно о гибели второго по влиятельности человека в Иране, командующего спецподразделением "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Он был убит ракетным ударом США в Багдаде. В Иране пообещали отомстить за смерть своего генерала. Эти угрозы стали поводом для разговоров о Третьей мировой войне. Мы постарались собрать самую полную информацию о случившемся в нашем материале.

3

Изменения в российских законах

Фото: sterhluki.ru

С 1 января в силу вступило множество изменений в российские законы: повысился размер материнского капитала, увеличился МРОТ. Изменения коснулись и размера пенсий, пенсионного возраста и правил беспошлинного ввоза. А также теперь еще больше россиян смогут стать самозанятыми. Подробнее об этом читайте в обзоре amic.ru.

4

Смерть нескольких известных людей

Фото: media.tvzvezda.ru

Во время каникул скончался 73-летний народный артист Геннадий Пискунов, 41-летний хирург-онколог Андрей Павленко, 62-летний иранский военный деятель Касем Сулеймани.

5

Продолжают расти цены

Фото: pixabay.com

В 2020 году цены на продукты, алкоголь, бензин, авиа- и ж/д билеты, мобильную связь и автомобили продолжат расти. Причины разные – от введения обязательной маркировки на товары до увеличения размеров утилизационного сбора. Подробнее о том, на сколько вырастут цены и по какой причине – читайте в нашем материале.

6

Прямой рейс из Барнаула в Новосибирск

Фото: airaltay.ru

Из Барнаула в Новосибирск теперь можно добраться на самолете. Новый авиарейс был открыт 2 января. Выполняет его авиакомпания S7, время в пути составляет 50 минут. Осуществляется вылет ежедневно в вечернее время, кроме вторника и субботы. В авиакомпании уверены, что направление будет пользоваться спросом у тех, кто летит на Дальний Восток.

7

Старый мост в Барнауле закрыли на двухлетний ремонт

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Старый коммунальный мост закрыли на двухлетнюю реконструкцию с 5 января 2020 года. В последний раз его ремонтировали в 60-х годах.

8

Некоторым россиянам снизят пенсии

Фото: pixabay.com

В 2020 году некоторым жителям России снизят пенсии. Перерасчет коснется тех, кто не оплатит коммунальные услуги или штрафы. Долг будут вычитать из пенсии до полного погашения. Однако удерживать можно не более 20%. Еще одной причиной для перерасчета станет переезд в другой регион.

9

Противотуберкулезному диспансеру в Новоалтайске выделили деньги

Фото: zdravalt.ru
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 95 млрд рублей на строительство объектов здравоохранения. Дотации получит и Алтайский противотуберкулезный диспансер, который строят в Новоалтайске в течение нескольких лет. На завершение строительства выделили 650 млн рублей.
10
Замерзшие насмерть

Фото: pixabay.com

Новогодние праздники омрачились новостями о детях и подростках, которые замерзли насмерть на улицах. Так, в новогоднюю ночь в Омской области на улице насмерть замерз 17-летний подросток. 5 января в Новокузнецке рядом с мусорным баком было обнаружено тело младенца. В тот же день, 5 января, в Хабаровском крае мать решила уложить младенца спать в коляске на балконе. Через пять часов она обнаружила, что ребенок мертв.

11
Пожар в сибирском торговом центре
Фото: 54.mchs.gov.ru
Крупный торговый комплекс "Центральный" горел 8 января в городе Искитиме Новосибирской области. Площадь возгорания составила 3,5 тыс. кв. метров. Пожар тушили почти пять часов 113 человек и 32 единицы техники. Всем находившимся в торговом комплексе удалось эвакуироваться, пожар был ликвидирован.
12
Аномальные снегопады на Алтае

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В конце ушедшего года на Алтайский край обрушились сильные снегопады, которые вкупе с новогодним ажиотажем значительно осложнили дорожную ситуацию как в Барнауле, так и во всем регионе. В крае перекрывали трассы, а в городе возникали многокилометровые пробки.

Количество снега, вывезенного с улиц Барнаула за ноябрь и декабрь, уже приблизилось к тому, которое убрали за весь зимний сезон 2018-2019. Но несмотря на интенсивную чистку снега, жители жаловались на нечищеные дороги и возникшие из-за этого проблемы с общественным транспортом. Все новости о снегопадах на Алтае вы можете почитать в нашем сюжете.

 

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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