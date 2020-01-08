Ученые предложили лечить рак вакциной от гриппа

Американские ученые установили, что вакцина от гриппа способна помочь в лечении рака. По данным издания ToDay News Ufa, специалисты из Института изучения рака в Руджерсе пришли к выводу, что вакцина мобилизует иммунитет и может использоваться в качестве дополнительной антиопухолевой терапии.
Зачастую полностью излечить пациента от онкозаболевания сложно из-за сильной нагрузки на иммунную систему. При развитии опасной болезни она бездействует. Такие раковые опухоли называют "холодными".
Если же иммунные клетки пробираются внутрь опухоли, там начинается воспалительный процесс. Такие образования называют "горячими", и для больных это хороший сигнал.
Ученые предложили "активировать" иммунную систему при помощи чужеродного патогена, например, вируса гриппа. Исследователи ввели мышам клетки меланомы в легкие, а затем заразили их гриппом. Благодаря этому количество опухолевых очагов у животных снизилось вдвое.
Немного позже медики применили вирусную вакцину, а потом ещё и воспроизвели эксперимент на мышах с человеческими опухолями. Исследователи пришли к выводу, что данный метод можно применять и у людей.
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