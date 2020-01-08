Обнаружены черные ящики разбившегося в Иране украинского самолета

Спасатели обнаружили два черных ящика разбившегося в Иране Boeing 737, принадлежащего компании "Международные авиалинии Украины". Сейчас специалисты приступили к работе по их расшифровке, сообщает иранское агентство FARS со ссылкой на руководство управления гражданской авиацией.
Boeing 737, следовавший в Киев, потерпел крушение утром 8 января в Тегеране через две минуты после вылета. На борту лайнера находились около 167 пассажиров и 13 членов экипажа, все они погибли. Россиян среди пассажиров и членов экипажа не было.
По заявлениям иранской стороны, причиной катастрофы стала техническая неисправность самолета, версия теракта не рассматривается.
Комментарии
Уже проведено расследование и сняли информацию с чёрных ящиков, чтобы так уверенно заявлять, что это не теракт?