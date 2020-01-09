Стартовала самая короткая рабочая неделя. А когда еще в 2020-м будут выходные?

В России началась самая короткая рабочая неделя в году. Отработать нужно будет всего два дня: четверг и пятницу, 9-10 января. А затем снова отдыхаем. Портал amic.ru напоминает, какие еще будние дни можно будет провести вдали от рабочего места.
Итак, выходными будут следующие будние дни:
- Понедельник, 24 февраля. День защитника Отечества выпадает на воскресенье, поэтому переносится на следующий день. Таким образом, будет три выходных подряд: 22, 23 и 24 февраля.
- Понедельник, 9 марта. Та же история: 8 марта выпадает на воскресенье. Значит, отдыхать будем 7, 8 и 9 марта.
- Пятница, 1 мая. Понедельник-вторник, 4-5 мая (за счет переноса выходных с 4-5 января, которые выпали на субботу и воскресенье). Понедельник, 11 мая (за счет переноса 9 мая, выпадающего на субботу). Последний весенний месяц традиционно богат "отдыхательными" днями: 1-5 мая на работу идти не надо, затем три рабочих, 6-8 мая, и снова три выходных – с 9 по 11 мая.
- Пятница, 12 июня. С учетом субботы и воскресенья получается три дня отдыха подряд.
- Среда, 4 ноября. Это будет всего один день.
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