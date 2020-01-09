Соловьев объяснил, почему Трамп не развязал войну с Ираном

Известный российский журналист Владимир Соловьев прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа после ракетных ударов Ирана по двум американским военным базам на территории Ирака.
Президент США отказался решать конфликт силовым путем, объявив 8 января о подготовки пакета экономических санкций против иранского государства.
"Трамп бизнесмен, а не воин. Прямому военному столкновению предпочитает удавку экономических санкций, — объяснил такое решение телеведущий в своем telegram-канале. — Санкции воспринимает как метод ведения войны. Трамп гораздо менее эмоционален, чем может показаться и крайне прагматичен".
Соловьев выразил уверенность, что лидер Соединенных Штатов в своих решениях руководствуется скорее национальными интересами, нежели принципами. В подтверждение своей позиции журналист привел в пример схожие действия во время напряженной политической обстановки в отношениях с КНДР.
"Вот уже второй кризис (первый Корейский) Трамп действует по схожему, но не идентичному сценарию, — написал Соловьев. — Нагнетание санкционного давления, бряцание оружием, психологическое давление, кажется , что удар неминуем и...заход на новые санкции".
Напомним, иранский генерал Касем Сулеймани погиб 2 января при ракетных ударах американских беспилотников по аэропорту Багдада. Он руководил работой иранских военных советников в Ираке и возглавлял организацию "Кудс", которая отвечает за военную разведку, а также за проведение спецопераций за пределами Ирана.
Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения "Кудс". "Вооруженные силы США предприняли решительные оборонительные действия, чтобы защитить персонал США за рубежом, убив Касема Сулеймани – главу сил "Кудс" Корпуса стражей исламской революции, которую США внесли в список иностранных террористических организаций", – заявили американские военные.
В ответ Иран 8 января нанес не менее 10 ракетных ударов по двум военным базам США на территории Ирака. Президент Соединенных Штатов подтвердил, что благодаря своевременному оповещению обошлось без человеческих жертв.
Комментарии
А был ли мальчик?
Похоже на постановку, как немцы с поляками в 1939...
Где были комплексы "Пэтриот", почему об их работе ничего не слышно в этот раз?
Потому что у Ирана всяких разных ракет, что фантиков.
Смешно. Военные эксперты США определили, что Иран использовал для атаки старые ракеты, которые уже не находились в обслуживании.