Снюс исчез с прилавков алтайских магазинов

В региональном Роспотребнадзоре подвели итоги рейдов против снюса и его аналогов, которые проходили при участии специалистов ведомства в новогодние праздники в Республике Алтай.
В общей сложности участники мероприятия проверили почти 100 точек торговли и оказания услуг общественного питания. Ни в одной из них не обнаружили запрещенной бестабачной никотиносодержащей продукции.
Пресс-служба Роспотребнадзора напоминает, что о фактах торговли снюсом и его аналогами можно сообщить по телефону: 8 (38822) 64-2-41.
Ранее глава Республики Алтай Олег Хорохордин поручил руководителю регионального Роспотребнадзора Леониду Щучинову организовать рейды по торговым точкам.
Напомним, снюс – это вид бездымного табака. Делают его из увлажненного измельченного табака, который обработан раствором соли и соды и упакован в пакетики. Но сегодня в магазинах снюс продают в виде конфет и леденцов.
Его не курят, а долго рассасывают. Считается, что так никотин гораздо быстрее попадает в кровь и клетки головного мозга. Таким образом, поступающая доза никотина в организм в разы выше, чем в сигарете.
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