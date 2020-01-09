Третья мировая война возможна. Конфликт США и Ирана оценили в Госдуме

Уничтожение иранского генерала войсками США и ответный удар Ирана по американским военным базам поставили мир под угрозу крупнейшего военного конфликта, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
"Ситуация очень непростая, — цитирует слова депутата RT. — Из-за тех действий США, которые привели к сегодняшним последствиям, мы видим напряжённость, которая может привести к развязыванию большого конфликта в регионе и в мире в целом".
Чепа уверен, что представителям Соединенных Штатов и Ирана следует сесть за стол переговоров, чтобы не допустить эскалации напряженности. В противном случае возможны "очень тяжелые последствия", уверен парламентарий.
Напомним, иранские власти разгневаны гибелью генерала Касема Сулеймани, который командовал национальными спецподразделениями. 2 января его уничтожили американские беспилотники на территории Ирака.
Извинений не последовало. Наоборот, Пентагон назвал Сулеймани "угрозой безопасности" и "пособником террористов".
В ответ 8 января Иран нанес ракетные удары по двум военным базам США в Ираке и потребовал, чтобы американские военные покинули регион. Обошлось без человеческих жертв.
В тот же день президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обратился к нации, осудив действия иранского правительства. Он анонсировал пакет экономических санкций против государства.
Российский телеведущий Владимир Соловьев объяснил такое решение американского лидера тем, что он "бизнесмен, а не воин".
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