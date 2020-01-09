Три котенка снежного барса попали в объектив фотоловушек на Алтае

Фото: http://sailugem.ru
Еще двух котят ирбиса удалось снять на фотоловушку в алтайском кластере "Сайлюгем". Сотрудники Национального парка "Сайлюгемский" уверены, что это братья и сестры "розового барсенка" из второго выводка самки по имени Чаганка, снимок которого показали в декабре.
"Все трое – прошлогоднее потомство снежного барса по имени Чаганка. Сейчас барсятам около полутора лет. Определить пол по фото ученым не удалось. Исследователи изучают снимки и заносят в базу данных индивидуальные данные барсят", – проинформировали в пресс-службе нацпарка.
Первый раз в объектив фотокамеры Чаганка попала в 2016 году, и с этого времени ученые пристально за ней следят. За четыре года у нее было два выводка.
В 2016 году самку зафиксировали с двумя котятами, а в 2018 году она прошла мимо фотоловушки с тремя. Ученые предполагают, что пока подростки находятся вместе с матерью.
Скоро барсята начнут самостоятельную жизнь. Ученые говорят, что самки останутся на территории Чаганки, а самцам придется осваивать новые земли.
Сейчас в Республике Алтай, по подсчетам ученых, обитают 42-43 особи ирбисов, включая 11 котят в шести выводках в 2019 году. В сравнении с 2018 годом численность этих животных, занесенных в Красную книгу, выросла на 20%.
В Бурятии, как и в прошлом году, зафиксировали девять снежных барсов, включая трех самок, трех самцов и трех котят в двух выводках. В Республике Тыва учтено только 12 особей, что на пять меньше, чем в прошлом году.
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