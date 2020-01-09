Пожарная сигнализация сработала в барнаульском ТРЦ. Названа причина

Поздним вечером 8 января в барнаульском торгово-развлекательном комплексе "Сити-центр" сработала пожарная сигнализация, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
К месту возможного пожара направили свыше 70 человек и 20 единиц техники, в том числе 16 пожарных машин. Посетителей эвакуировать не пришлось, так как к моменту ЧП ТРЦ уже закрылся.
Источник дыма обнаружили в подвале. По предварительной информации, произошло короткое замыкание электропроводки в электрощитовой. Последующего возгорания не случилось.
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